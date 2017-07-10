В ночь с 6 на 7 июля в славяне отмечают Купалье. Языческий праздник в честь летнего солнцестояния, который сохранился в нашей культуре и сегодня. Аналоги его существуют почти во всех странах мира. На Мозырщине купальский венок можно было примерить на живописном берегу Припяти в санатории «Сосны». Именно там традиционно прошли купальские гулянья.

Заплести купальский венок, прыгнуть через костер и, конечно, найти заветную папороть-кветку. Даже в 21 веке традиции Купалья ничуть не изменились, но, на то они и традиции. Правда, организаторы гуляний в «Соснах» внесли в празднование современные атрибуты. Детские развлекательные аттракционы, выставки. А артисты Дворца культуры нефтепереработчиков стали теми, кто создавал зажигательную праздничную атмосферу.

Среди тех, кто решил провести вечер на природе – не только заводчане. Автобусы привозили всех желающих. Санаторий «Сосны уже на протяжении многих лет становится центром народных гуляний на Ивана Купалу. В этом году праздник получился по-настоящему массовым.

Венки из папоротника и разнотравья – самый яркий атрибут праздника. И, несомненно, это украшение подходит всем девушкам без исключения.

Купалье в Соснах стал праздником семейным. Приходили с детьми, отдыхали целыми компаниями. Но, безусловно, главная часть праздника осталась за кадром. Ведь самое интересное, а это и поиски папороть-кветки и костер – происходит только под покровом ночи.

Лидия Потар, Юрий Горобец.