Кинотеатр «Мир» разыграл планшет

Завершающий этап акции «Купи билет – выиграй планшет» в кинотеатре «Мир» собрал самых активных поклонников кино. Ценные подарки вручали в праздничный день – 3 июля.

Дарить ценные подарки своим самым преданным зрителям – уже устоявшаяся традиция кинотеатра «Мир». И одна из самых любимых. Завершающий этап акции «Купи билет – выиграй планшет» 3 июля собрал взрослых и детей. Интерес к мероприятию подогрели с помощью выступлений творческих коллективов и аниматоров праздничного агентства.

Акция по розыгрышу подарков стартовала еще 1 июня. По условиям, участниками становились обладатели билетов на любой сеанс в большом зале кинотеатра. После просмотра кино или мультфильма, зрители писали имя и номер телефона на обратной стороне билета и опускали в специальный ящик. Трио счастливчиков стали обладателями подарков – киноабонемента на месяц, сертификата на ужин в ресторане «Старый город» и модного гаджета – планшета. Победителей определили с легкой руки юного Глеба.

Владелицей новенького планшета в этот раз стала Татьяна Панченко. О своем действительно удачном билете она узнала днем позже. Другим участникам в кинотеатре советуют не расстраиваться – сезон подарков от «Мира» все еще открыт.

Очередной подарок мозырянам кинотеатр сделает уже 8 июля. В субботу, в 16.00 на местной площадке стартует фестиваль красок «Холли Фест». Гостей также ждут развлекательная программа «Танцуют все», конкурс танцев и флешмоб светящихся шаров.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Юрий Горобец