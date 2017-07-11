Как уберечь ребенка от опасности? Детский травматизм

Детский травматизм – прогрессирующая социальная проблема, которая в последнее время продолжает обостряться. Ежегодно в Беларуси травмы получают около 150 тысяч детей и подростков. Около 90 остаются инвалидами. Основная причина детского травматизма – отсутствие должного родительского внимания.

Ежегодно около 80-90 детей в Беларуси становятся инвалидами в результате травм. Треть всех случаев приходится на возраст от 0 до 7 лет. Цифры по Мозырщине – 807 травм за полгода. Причем, большинство из них получены в быту, или попросту говоря – дома. Дети травятся таблетками, бытовой химией, алкоголем и угарным газом. Одна из главных причин, приводящих детей к гибели – отсутствие должного родительского контроля.

Со мной и моим ребенком такого не случится. Именно так думает большинство мам и пап. В арсенале же медиков – десятки и сотни примеров, когда в абсолютно благополучных семьях случаются несчастья.

Как уберечь ребенка от опасности. Какие травмы могут случиться в том или ином возрасте. Как правильно оказать помощь в случае необходимости. Обо всем этом врачи готовы рассказывать родителям. В Мозырской детской больнице уже несколько лет работает специальная школа. Правда, по словам медиков, убедить родителей посетить занятия иногда бывает сложно. Ведь каждый уверен «со мной такого не случиться».

Лидия Потар, Олег Фицнер.