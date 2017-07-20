Качественный набор – главный акцент вступительной кампании-2017

В Мозырском государственном педагогическом университете в тренде уже привычно – дошкольное и начальное обучение и логопедия.

Мозырский государственный педагогический университет продолжает прием документов от абитуриентов. В нынешнем году Полесская кузница кадров примет почти 700 первокурсников. Планируется, что 401 человек поступит на дневную форму, и 286 – станут «заочниками». На филологическом факультете открыли новую специальность – «История и обществоведческие дисциплины». Возобновился набор на специальность «Физика и информатика». А вот на «Компьютерную физику» подать документы в 2017-м уже нельзя. В приемной комиссии педуниверситета отметили, популярностью по-прежнему пользуются «Дошкольное и начальное обучение» и «Логопедия». На эти специальности ожидается самый высокий конкурс. Зачисление на бюджет начнется 21 июля. Чтобы попасть на платную форму обучения, у оставшихся абитуриентов будет еще две недели – до 4 августа.