Ищем женщину в розовом. Мозырская милиция устанавливает личность возможного свидетеля преступления!

Оперативники Мозырского РОВД разыскивают женщину в розовом. Днем 22 июля она посещала магазин «Промтовары» на улице Пролетарской, 80. И, возможно, может оказаться свидетелем преступления. Дама, одетая в яркую майку розового цвета, совершала покупки, а затем покинула торговый объект в неизвестном направлении. Если вы узнали женщину, которую видите на своих экранах, просьба позвонить по телефонам 8-029-739-04-65, 8-029-621-52-29 или 102. Конфиденциальность гарантируется.