«Группы смерти». Как уберечь детей от кибер-террора

На контроль правоохранителей и субъектов профилактики попали семь жителей Мозыря разного возраста. Все они – участники так называемых «групп смерти». Как уберечь детей от кибер-террора, смотрите в репортаже телеканала.

Пройти квест из пары десятков заданий и получить заключительное – уйти из жизни. Это не кадр из фантастического фильма ужасов, а реальные события жизни современных детей. Интернет-группы суицидальной направленности захватывают все большее количество юных пользователей. И вызывают объяснимую тревогу родителей и субъектов профилактики.

Под пристальным внимание мозырских правоохранителей сегодня находятся семь ребят разного возраста. Все они – участники так называемых «групп смерти». За небольшой цифрой скрываются семь детских жизней, находящихся в опасности. В основном, на линии кибер-огня оказываются мальчишки и девчонки из внешне благополучных семей.

Заброшенное здание бывшей детской городской больницы на Рыжкова – одно из мест, задействованных в опасных играх. Подписчикам пабликов предлагают пристально изучить строение, а затем – спрыгнуть с верхнего этажа вниз. К счастью, случаев доведения до самоубийства детей в Мозыре пока зафиксировано не было. Но старая мудрость не зря гласит: «Все когда-то происходит в первый раз». Чтобы ее опровергнуть и не допустить непоправимой трагедии, требуется масса усилий.

Консервация «опасных мест» – один из шагов в борьбе с массовым психозом из социальных сетей. Определенные результаты дают профилактические беседы и мероприятия. Но сама по себе детская психика не способна противостоять жестоким методам тех, кто ведет по смертельной дорожке. Предельное внимание, участие и забота – вот простые инструменты, которые помогут удержать «цветы нашей жизни» от сомнительных забав.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин, телеканал «Мозырь»