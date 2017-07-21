Европейские награды Мозырского каноэ

Одним из самых запоминающихся событий в спортивном мире Мозырщины, в июле, стал чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ, который принимала Болгария. Там, в Пловдиве, наша команда завоевала четыре серебряные и две бронзовые награды, что можно считать достижением, причём три медали, были завоёваны в «олимпийских» видах программы. А женская сборная по гребле на каноэ и вовсе, показала максимально возможный результат, завоевав две медали, из двух возможных