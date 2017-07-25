Двое мозырян рыбачили запрещенными орудиями лова – сетями и электроудочкой

Одних рыбалка расслабляет, других заставляет постоянно быть начеку. Например, браконьеров. Два жителя Мозыря выехали на ночную рыбалку в Калинковичский район, на реку Турья. Электроудочка и 8 сетей, общей длиной 223 метра. Улов – почти 13 кг рыбы, 103 штуки. Так точно рыбу при задержании браконьеров пересчитали инспекторы инспекции охраны животного и растительного мира.

Нарушители не отрицали факт ловли и сетями, и электроудочкой. Но утверждали, что вся рыба попалась в сети, электроудочкой ничего не словили. Вред, причиненный окружающей среде, оценен почти в 3 600 рублей. По данному факту Калинковичским РОСК возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 281 УК Республики Беларусь. Санкции данной статьи предусматривают наказание –

лишение свободы сроком до трех лет.