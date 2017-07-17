Два выходных днях и два человека, пострадавших в результате ДТП. Аварии, в которых серьезно пострадали мозыряне, произошли на улицах Чапаева и Интернациональной

Два выходных дня и два человека, пострадавших в результате ДТП. Аварии, в которых серьезно пострадали мозыряне, произошли на улицах Чапаева и Интернациональной. Превышение скорости, уличная темнота или злоупотребление спиртным? Что стало причиной ДТП, разбиралась наша съемочная группа.

Неверную траекторию пути выбрал для себя субботним вечером 35-летний мозырянин. На улице Чапаева водитель автомобиля «Фольксваген» выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с другой машиной – «Фиатом». В результате аварии пострадал его 35-летний пассажир

От более серьезных травм водителя и пассажира «Фиата» уберегли ремни безопасности. Предполагаемый виновник ДТП прошел медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови. Сейчас ожидает его результаты, ГАИ продолжает проверку.

Всего через сутки под колесами автомобиля «БМВ» оказался 17-летний выпускник одной из мозырских школ. Парень переходил дорогу по пешеходному переходу, когда его сбила машина под управлением 21-летнего водителя.

Стаж управления авто у водителя БМВ – всего два года. За это время неоднократно привлекался к административной ответственности по линии ГАИ. В том числе, за превышение скорости. И именно это нарушение, по одной из версий, стало причиной наезда на человека.

Пострадавший парень находится в реанимационном отделении больницы в тяжелом состоянии. По факту аварии продолжается проверка. Дорожные милиционеры вновь и вновь обращаются к мозырянам с призывом быть внимательнее и осторожней!

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ