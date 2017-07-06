ДК МНПЗ приглашает 8 июля в санаторий «Сосны» на праздник «Купальский венок»

Купальский венок обещает быть ярким! В программе – конкурс летней песни «Мелодии любви над Припятью» среди работников «Мозырского нефтеперерабатывающего завода», концертная программа творческих коллективов Мозырского района и города, развлекательные аттракционы для самых маленьких, выставка-продажа изделий любительского объединения декоративно-прикладного творчества «Мазырская скарбонка»,

выставка-продажа продукции общепита. А еще вечерняя дискотека под открытым небом – «ЗАЖИГАЙ!». Начало праздника в 18:00

Для удобства гостей праздника организовано отправление автобуса: от Дворца культуры ОАО «Мозырский НПЗ» 1 рейс – 17.00, 2 рейс – 17.30. Из санатория «Сосны»: 1 рейс – 00.10, 2 рейс – 00.30. Не упустите возможность отлично провести купальские выходные всей семьёй!