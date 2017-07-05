Детская площадка от профсоюзов маленьким жителя Наровли

Мозыряне могут порадоваться за своих соседей – наровлянцев. Федерация профсоюзов Беларуси накануне главного государственного праздника презентовала детскую площадку. Вернее, кардинально расширила свой предыдущий подарок. Подробности далее.

Мальчишки и девчонки, а также их родители, а еще бабушки и дедушки. На набережной Припяти в Наровле – многолюдно… и нетерпеливо. Малыши ждут заветной команды – «Бегом на площадку!». Администрация Наровлянщины и шефы района, а это Федерация профсоюзов Беларуси в ситуацию вникают. Речи кратки, ленточка перерезается быстро и еще быстрее ребятня берет старт.

Детская радость и искренность не знают границ. Тем более что качели, горки и турники ребятишки уже опробовали. Изначально площадка была гораздо меньшей по площади. Первый вариант установили в этом году к годовщине чернобыльской трагедии по инициативе Председателя Федерации профсоюзов Беларуси Михаила Орды. Михаил Сергеевич увидев, какой популярностью у юных жителей Наровли пользуется площадка, какие очереди выстраиваются, что бы покататься, принял решение о расширении.

Светлана Леонидовна пришла на обновленную площадку вместе с дочкой и внучкой. Женщины признались, Наровле детских развлечений явно не хватает. Подарок профсоюзов как нельзя кстати.

А Иван Иванович – дедушка 10 внучат. Сегодня в окружении трех очаровательных девчонок. Им – бонус от деда за поведение. На площадку хотели все. Эти мальчишки уже самостоятельные. На площадку пришли сами. Покатались уже на всем. В фаворе – эти качели.

А у профсоюзов для наровлянцев очередной сюрприз. И для него уже готовиться место напротив детской площадки. По планам, тут будут установлены тренажеры – спортивный уголок под открытым небом.

Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин.