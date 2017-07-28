День торговли-2017

Профессиональный праздник 30 июня отметят мозыряне, занятые в сфере торговли. Удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах, строительство новых объектов торговли и общественного питания и реконструкция уже имеющихся – такие задачи стоят перед отделом торговли и услуг Мозырского райисполкома. Только за первое полугодие 2017 года в Мозыре открылись 4 заведения общественного питания и 4 крупных торговых объекта. А в канун праздника лучших в профессии пригласили на торжественное собрание.

День работников торговли традиционно отмечают в четвертое воскресенье июля. Значительная часть мозырских представителей этой сферы праздник встретят на рабочем месте. Всего же за прилавками магазинов города и района, в кафе и ресторанах трудятся более двух с половиной тысяч человек.

Только в этом году в Мозыре было открыто 14 новых торговых объектов. Средний продуктовый чек составляет от 7 до 14 рублей. На непродовольственные товары мозыряне за один раз тратят от 11 до 19 рублей. Торговля – одна из важнейших отраслей экономики. Ее костяк – энергичные и выдержанные специалисты, для которых свят лозунг «Покупатель всегда прав!».

В канун профессионального праздника – торжественное собрание. В Малый зал кинотеатра «Мир» пригласили лучших представителей сферы торговли и услуг. В награду за самоотверженный труд – почетные грамоты и благодарственные письма Мозырского райисполкома и Совета депутатов, цветы, музыкальные подарки и самые теплые пожелания.

Мозырский район растет и развивается. В городе появляются новые торговые предприятия – от магазинов шАговой доступности до современных торговых центров. Заходя в один из них в воскресенье, не забудьте ответно улыбнуться продавцу и поздравить с праздником.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ