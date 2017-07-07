День профилактики алкоголизма пришелся на пятницу. Врачи советуют отметить этот день трезвостью

7 июля – День профилактики алкоголизма. Для нашей страны эта проблема весьма актуально, по данным Всемирной организации здравоохранения Беларусь входит в тройку лидеров.

Радость, горе, обида, скука или просто пятница. Было бы желание, а повод поднять рюмку всегда найдется. Наркологи бьют тревогу: белорусы много пьют, причем, не просто выпивают по праздникам, а конкретно пьют. Пьющий гражданин – ущерб стране. Рушатся семьи, подает производительность труда, увеличивается преступность. В Мозыре почти 1000 тяжких и особо тяжких преступлений были совершены в состоянии алкогольного опьянения. В 2016 была принята госпрограмма «Здоровье нации и демографическая безопасность Республики Беларусь» до 2020 года. Пропаганда здорового образа жизни, отказ от табакокурения, но, пожалуй, один из ключевых моментов в госпрограмме – это предупреждение и преодоление пьянства и алкоголизма. Успешность реализации всех запланированных мероприятий оценивают по двум показателям: уменьшение смертности от случайного отравления и снижение потребления на душу населения

Специалисты говорят, проблема не в одном человеке, а в целом в обществе. Новый год без шампанского – как зима без снега, белорусские дети начинают чокаться бокалами с соком еще в детском саду. Отмечание пятницы – это тоже в тему. А лучший психотерапевт – это друг и бутылка. Есть определенные «тревожные звоночки», когда уже следует обращаться к специалистам – желание выпить, а после опохмелиться, а также, когда мера – это, когда упал, значит хватит.

День профилактики алкоголизма в этом году пришелся на конец рабочей недели. Врачи наркологи советуют отметить этот день трезвостью.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец.