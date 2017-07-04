День независимости. Гулянья в парке

По мозырской традиции после официальной части праздник перемещается в парк. Разнообразная торговля, яркие выступления, аттракционы, катание по реке. Здесь есть все для занимательного отдыха.

Патриотичный и красочный парад зарядил мозырян и гостей города хорошим настроением, после синхронного действа многие отправились праздновать в парк. Здесь организаторы создали по-настоящему теплую атмосферу. День независимости – праздник национального единства. На набережной Припяти это особо остро ощущалось. Мозыряне поздравляли друг друга, вместе радовались солнечной хотя и не по-летнему прохладной погоде, а, главное, мирному небу.

Разнообразная праздничная торговля, в фаворе, конечно, шашлыки, многочисленные сладости, выпечка. Каждый по-своему хотел угостить, накормить и удивить. В том числе и гости из польской Хойницы. Из желающих отведать самые популярные национальные блюда страны-соседки выстроилась очередь.

Поляки в Мозырь наведываются часто, каждый раз их поражает с какой теплотой и искренностью белорусы отмечают свои праздники.

В парке было несколько концертных площадок, причем, многоголосье такого рода не мешало друг другу, а приятно соседствовало и даже местами сплеталось в общий гимн празднику. Причем, патриотичные песни раздавались не только со сцен, но и от столиков в кафе.

Гости праздника пели, танцевали, вкусно ели, весело катались на аттракционах и на теплоходе по реке, а еще много фотографировались, рисовали с себя портреты, делали себе праздничные макияжи и измеряли давление. Мозырские актеры для детей организовали импровизированный театр под открытым небом, причем, не просто развлекали, а учили правилам безопасного поведения через сказочных героев. В общем, все, от мала до велика веселились от души и до самого позднего вечера.

Виктоия Синицкая, Олег Фицнер.