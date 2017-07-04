День независимости-2017. Вечерняя программа

Большой концерт на площади Ленина к вечеру 3 июля собрал сотни мозырян. Ежегодно жители и гости города собираются, чтобы проводить праздник танцами, песнями и громкими криками под залпы салюта. Каким был финальный аккорд культурного марафона в честь Дня независимости, знает наша съемочная группа.

Когда на город опускаются сумерки, площадь Ленина превращается в огромный концертный зал. Сотни жителей и гостей Мозыря собираются здесь, чтобы ярко, шумно и весело проводить День независимости. Кто-то до этого уже успевает насладиться культурно-развлекательной программой в парке, погулять семьями, пообщаться с друзьями и знакомыми. Другие приезжают на вечерний концерт специально. Причем, даже из соседних городов.

Заметно, что отметить День независимости страны мозыряне идут большими компаниями. Очень много семей с детьми и молодежи. Не скрывая эмоций, они делятся впечатлениями о том, чем запомнился День независимости.

Эффектным музыкальным аккордом праздника, по традиции, стали выступления вокальных групп и соло-исполнителей Дворцов культуры. Задать нужный, заводной и динамичный, тон празднику – их главная задача. Со сцены звучали песни с национальным колоритом, военные песни, хиты 90-х и «нулевых».

На творческой программе День независимости не закончился. Ровно в 22.50 все отдыхающие на площади Ленина вместе с жителями всей Беларуси запели национальный гимн.

Как «квiтнее» Беларусь наблюдали воочию, когда небо разукрасили праздничные залпы. Фейерверк в этот день – как начало отсчета еще одного года независимой жизни республики.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец