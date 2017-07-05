Делегация из польского города Хойнице вместе с мозырянами отпраздновала День независимости

Мозырь, Гомельская область, Беларусь. Хойнице, Поморское воеводство, Польша. По карте 1023 км, но настоящей дружбе расстояния – не преграда. Уже 15 лет белорусы и поляки приезжают друг к другу в гости, общаются, подписывают соглашения о сотрудничестве и поздравляют друг друга с праздниками. В этот раз польская делегация приехала на День независимости. После радушной встречи с хлебом и солью, официальная часть в исполкоме. Здесь вспомнили, как все начиналось. В 2002 танцевальный коллектив «Полесская зорачка» приехал на Международный фестиваль фольклора в Польшу. Яркое выступление малышей тогда никого не оставило равнодушным. Ответный визит в Беларусь и в декабре 2002 года Мозырь и Хойнице становятся городами-побратимами. Был подписан протокол о сотрудничестве в экономике, культуре, образовании. С того времени маршруты Мозырь-Хойнице Хойнице-Мозырь были освоены окончательно. В рамках культурного обмена в Польшу приезжали харизматичные «Свояки», на сцене польских фестивалей и дней города сияли «Полесские зорачки», официальные делегации администрации Мозыря давали интервью на праздниках и подмечали, что можно взять на заметку в работе поляков и применить у себя на Полесье. А поляки искренне восхищались белорусским гостеприимством. Спасибо в этот раз вылились в благодарственные письма. От официальной части – к творческой. А пока экскурсия по городу. На Замковой горе – встреча с князем и княгиней, персональная экскурсия от историка Александра Бобра, игра в шахматы, много-много фотографий и, конечно же, посадка дерева дружбы. Юзеф Скиба в Мозыре уже восьмой раз. Гостеприимство, открытость, радушие. Считает, такие встречи – лучшие мосты для отношений. А у заместителя бургомистра Хойнице Эдварда Петжика эта уже 12 поездка в Мозырь. В этом году Эдвард ходит на пенсию. В составе официальных делегаций быть не сможет. Но признался, обязательно приедет в Мозырь как частное лицо. Ведь здесь у него очень много друзей.

Светлана Грудько, Юрий Горобец.