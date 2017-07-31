Чтобы помнили. Реконструкция боев Великой отечественной

Отдать дань подвигу советских солдат и пограничников, которые в 41 году сдерживали наступление немецко-фашистских захватчиков, планируют участники военно-исторического клуба «Поиск». Памятное мероприятие пройдет с 18 по 19 августа недалеко от железнодорожной станции Птичь. Некоторые его участники с военной формой времен Великой Отечественной войны не расстаются и даже во время отпуска.

Когда солдатская форма, оружие и военные маневры больше внушают опасность, хотя и напоминают об ужасах далекой войны. Так называемые реконструкции памятных битв сегодня –

неизменный атрибут масштабных праздничных мероприятий, а их участники из живого аттракциона превратились в наглядных учителей истории. Очередной урок под открытым небом накануне принимал Брест, в котором впервые для празднования Дня освобождения города привлекли военно-исторические клубы. И здесь наряду с полсотней представителей из всех городов Беларуси, в празднике участвовали и реконструкторы из Мозыря.

Юрий Воробьев пока еще значится в новичках военно-реконструкторского движения. Для юноши это первое участие в мероприятиях республиканского масштаба. В прошлом ученик 16 школы, через месяц юноша станет студентом Мозырского педагогического университета. Его специальность не связана с изучением исторических дисциплин, однако от своего юношеского увлечения он отказываться не собирается.

Летние месяцы также богаты на памятные даты и для Полесского региона. 76 лет назад в эти дни на Припяти разворачивались жестокие бои. Немецко-фашистских захватчиков на подступах к Мозырю пытались остановить бойцы 75 стрелковой дивизия и пограничники. Их героическому подвигу будут посвящены памятные мероприятия, которые в середине августа пройдут на линии Сталина недалеко от станции Птичь.

Вячеслав Приписнов. ТКМ