Более 40 деревьев попали в черный список и подлежат вырубке. На месте зеленой зоны начинается замена теплотрассы. Такое решение озвучили жильцам дома №4 по ул. Малинина. Те же в свою очередь категорически против кардинальных мер. Можно ли найти в этом вопросе компромисс, выясняла наша съемочная группа.

Звук пилы и падающие деревья. Именно такую картину сегодня увидели из своих окон жильцы дома № 4 по ул. Малинина. Хруст веток стал призывом к действию. За несколько минут перед домом собрался стихийный митинг. Жильцам пояснили – рубка – плановая. Под зеленой зоной проходит теплотрасса, и пришло время ее менять.

Аргументы оказались неубедительными. Ведь для жителей четвертого дома эта аллея – настоящий фильтр дорожной пыли.

Малинина, 4 – это дом рядом с рынком. Жильцы уже смирились с постоянной суетой вокруг. А небольшая аллея выступала в качестве зеленого щита, лишиться которого – целая трагедия.

Жильцам объяснили, прокладка теплотрассы выверена до сантиметра. И отступления от проекта невозможны.

Искать компромисс пришлось прямо под шум пилы и треск падающих веток. Окончательное решение – деревья будут рубить по мере необходимости, сохраняя максимальное их количество. За ходом работ из окон будут следит десятки внимательных глаз. Ситуацию под контролем будет держать и наша съемочная группа.

Лидия Потар, Олег Фицнер