Безопасные каникулы. Мероприятие в детском саду № 40

Спасатели ОСВОДа, МЧС и других служб продолжают активную профилактическую работу среди населения. В дни летних каникул традиционно повышенное внимание – детям. Одно из тематических мероприятий накануне прошло в детском саду №40.

Уроки безопасного поведения спасатели ОСВОДа и МЧС провели в саду №40. Пик несчастных случаев с детьми приходится на лето. Поэтому в дни каникул эксперты активнее посещают школьников и дошколят, рассказывают им, как уберечь себя в различных ситуациях. На водоемах и при пожаре. На дорогах и в лесу.

Слушателям лекций масштабного проекта МЧС «Каникулы без дыма и огня» — от четырех до шести лет. Поэтому для занятий выбрана самая оптимальная, игровая, форма. Базовые знания малыши получают через просмотр мультфильмов, участие в викторинах и конкурсах. Импровизированный звонок спасателям на спецлинию 101 показал, воспитанники детского сада №40 уже сейчас знают, как действовать в случае ЧП

Каждому участнику профилактической акции вручен памятный подарок. Но главное, и дети, и присутствующие взрослые смогли усвоить или освежить в памяти правила безопасного поведения. Те, которые зачастую спасают жизнь.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин.