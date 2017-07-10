«БелХоли». Позитив цветных людей

В эти выходные возле кинотеатра «Мир» прошел веселый и красочный, причем в прямом смысле этого слова, фестиваль «БелХоли». Десятки собравшихся танцевали и обсыпали себя и друг друга красками.

Холи –это традиционный религиозный праздник родом из Индии. В Беларуси он трансформировался, адаптировался, утратил свой религиозный подтекст и превратился в праздник веселья, юности и красок. Организаторы – активные, энергичные ребята из Витебска –

фестиваль проводят уже третий год подряд. Каждое лето турне по белорусским городам. Мозырь тоже обозначен в гастрольном навигаторе.

Цветные мальчишки и девчонки активно подпевали диджеям, танцевали, зажигали, периодически растворяясь в красочном тумане. Организаторы праздника подготовили для мозырян насыщенную программу с конкурсами, розыгрышами и подарками. В общем, получился полноценный праздник для молодежи.

Этим летом погода особой яркостью не балует, фестиваль «БелХоли» добавил красок и создал действительно позитивное настроение. Мероприятие еще не закончилось, а по мировой паутине разлетелись десятки селфи с людьми, похожими на героев знаменитого блокбастера «Аватар». Кстати, некоторые разрисованные участники фестиваля после отправились на просмотр киноновинок.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец.