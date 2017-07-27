Провести ярко и незабываемо последние выходные лета мозыряне смогут на втором фестивале «Автолайф». Мероприятие пройдет 26 августа на площадке у «Лукоморья».

В нескольких километрах от Мозыря 26 августа развернутся незабываемые события. Уникальный формат автомобильного мероприятия «Автолайф» в прошлом году мало кого оставил равнодушным. Сезон-2017 организаторы обещают сделать еще более ярким и насыщенным. Центром очередного регионального фестиваля станет площадка у загородного кафе «Лукоморье». Проект «Автолайф» в одно время и в одном месте соберет все, что вы хотели увидеть из мира авторазвлечений. Каждый желающий сможет не просто увидеть своими глазами самые редкие машины страны, но и проголосовать за лучшие из них в трех номинациях – «ретро», «спортивный» и «тюннинг-авто». Ожидается приезд автолюбителей из Беларуси, России и Украины. Желающим предоставят возможность «забронировать» место и разместиться в палаточном городке. В программе — показательные выступления клуба BMW и мотоциклистов, конкурсы для посетителей любого возраста, дискотека под открытым небом и многое другое. Кстати, на «Автолайф-2» можно приятное совместить с полезным и благородным. Организаторы собирают команду волонтеров, которые будут помогать участникам и зрителям словом и делом. Подробную информацию можно получить в официальной группе фестиваля ВКонтаке.