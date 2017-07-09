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Рубрика: Cпорт

9 ½ мозырских медалей в Питешти

31 июля 2017, 18:37

Блестяще выступили на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, среди юниоров и молодёжи представители мозырской гребли. Из десяти медалей, завоёванных белорусской сборной — девять, на счету представителей столицы Полесья. К тому же, половина экипажа байдарки-четвёрки, завоевавшей десятую медаль, тоже из Мозыря, что позволяет считать наш город, одной из крупнейших столиц мира гребли на байдарках и каноэ.

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