9 ½ мозырских медалей в Питешти

Блестяще выступили на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, среди юниоров и молодёжи представители мозырской гребли. Из десяти медалей, завоёванных белорусской сборной — девять, на счету представителей столицы Полесья. К тому же, половина экипажа байдарки-четвёрки, завоевавшей десятую медаль, тоже из Мозыря, что позволяет считать наш город, одной из крупнейших столиц мира гребли на байдарках и каноэ.