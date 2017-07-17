17 июля под колесами автомобиля оказалась еще одна жительница Мозыря

На календаре еще только середина года, а количество ДТП с пострадавшими пешеходами продолжается увеличиваться. Днем 17 июля на бульваре Страконицкий 55-летняя мозырянка попала под колеса автомобиля. Женщина переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода и угодила под колеса «Фольксвагена». Автомобилем управляла 32-летняя жительница Мозыря. В результате наезда пешеход получила телесные повреждения. В обстоятельствах ДТП продолжают разбираться госавтоинспекторы. Возможных свидетелей просят обратиться в кабинет № 11 здания ОГАИ Мозырского РОВД по ул. Ленинская, 64 или по телефону 102.