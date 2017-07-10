112000 человек. Мозырь в числе 15 самых многонаселенных городов Беларуси

Мозырь в числе 15 самых многонаселенных городов Беларуси. По информации Национального статистического комитета в стране насчитывается 15 городов с населением более 100 тысяч человек.

В стране насчитывается 15 городов с населением более 100 тысяч человек. В списке Национального статистического комитета наш Мозырь. В городе по состоянию на 1 января 2017 года проживало 112 тысяч человек. Из районных центров город над Припятью входит в шестерку самых крупных. Впереди Бобруйск, Барановичи, Борисов, Пинск и Орша. Самым многочисленным по числу жителей является Минск — 1.975.000 человек. Далее следуют Гомель (535 тысяч), Могилев (380), Витебск (370), Гродно (369) и Брест (344). А вот самый малочисленный город Беларуси находится в Витебской области. Это Дисна с населением 1500 человек.