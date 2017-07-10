10-летний мальчик, которого две недели назад на Социалистической автомобиль, умер вчера в больнице

ДТП произошло 30 июня около восьми часов вечера. 21-летний водитель Volkswagen Golf, двигаясь по улице Социалистическая со стороны улицы Островского в направлении улицы Мира, совершил наезд на 10-летнего мальчика, внезапно выбежавшего на проезжую часть в неустановленном месте. Известно, что на улице он находился с родителями. За несколько минут до происшествия семья вышла из автобуса. Трагедия случилась на глазах у родителей.

В результате наезда ребенок получил тяжелые травмы и был доставлен в реанимацию Мозырской ЦРБ. 13 июля мальчик умер. Берегите своих детей!