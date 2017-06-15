Знакомство с промышленным потенциалом Мозырщины

В Мозыре состоялся экономический форум. Участие в мероприятии приняли представители Азербайджана, Таджикистана, Венгрии, Словакии, Молдовы, Украины и некоторых других стран. После официальной части гостей ждала экскурсия по ведущим предприятиям Мозыря. И если для одних делегатов ознакомление с промышленным потенциалом продолжилось на Мозырском НПЗ, то для других оно было более разноплановым. Гости посетили ОАО «Беларуськабель», ОАО «Мозырьсоль», Мозырский ДСК, «Мозырские молочные продукты».