Житель Наровли с помощью 115-метровой сетки за ночь поймал 9 килограммов рыбы. После того, как его поймали инспекторы охраны животного и растительного мира, браконьеру придется заплатить более 2 тысяч 700 рублей. Это вред, причиненный окружающей среде, и стоимость рыбы. Кроме того, возбуждено уголовное дело.

Плотва, окунь, жерех, лещ. Всего 88 особей, общим весом 9 килограммов. Для браконьера из Наровли ночь с 22 на 23 июня выдалась удачной, а вот утро принесло разочарование. Мужчина со 115-метровой сетью был пойман с поличным на затоне реки Припять. Вину свою не отрицал.

Сейчас браконьеру придется выплатить вред, причиненный окружающей среде и стоимость добытой рыбы. Всего в сумме более 2 700 рублей. Кроме того, в отношении него возбуждено уголовное дело.