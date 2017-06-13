Жестокая месть деревенского Отелло

В деревне Борисковичи мозырский дачник перед открытием сезона решил как следует прибраться. На помощь пригласил двух знакомых, одна из которых местная жительница. Мероприятия по наведению порядка завершили банкетом. Застолье прервали трое мужчин. Они внезапно выбили дверь и ворвались в дом. Непрошенных гостей узнала помощница по уборке—главарь неадекватной компании ее бывший сожитель. Экс—возлюбленный таким образом хотел отомстить. На разборки позвал брата и приятеля. Хозяин, естественно, был недоволен внезапным визитом и предъявил законное требование возместить материальный ущерб за выбитую дверь. Это стало поводом для драки. Хозяина и его друга, который вступился за него, били жестко: руками, ногами, а после и палками. Когда оба потерпевших лежали без движения на полу, злоумышленники решили, что хватит. Уходя, прихватили с собой куртку с банковской карточкой и бывшую возлюбленную. Девушка сопротивлялась, но ее увели силой. Свой триумф решили отпраздновать, за чужой счет, и попытались обналичили карточку в сельском магазине. Продавец проявила бдительность.

На данный момент двое злоумышленников заключены под стражу, третий находится в розыске. Все они состоят на учете у врача-психиатра.