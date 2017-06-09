«Жемчужное» каноэ Мозырского НПЗ

Просто феноменально выступила на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Белграде, женская сборная Беларуси по гребле на каноэ, завоевав четыре золотые, серебряную и бронзовую медали! Примечательно, что возглавляет эту команду старший тренер отделения гребли СДЮШОР Мозырского нефтеперерабатывающего завода «Жемчужина Полесья», на базе которой и вели подготовку к первому международному туру сезона белорусские каноистки.