Телеканал Мозырь

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Рубрика: Cпорт

«Жемчужное» каноэ Мозырского НПЗ

9 июня 2017, 15:14

Просто феноменально выступила на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Белграде, женская сборная Беларуси по гребле на каноэ, завоевав четыре золотые, серебряную и бронзовую медали! Примечательно, что возглавляет эту команду старший тренер отделения гребли СДЮШОР Мозырского нефтеперерабатывающего завода «Жемчужина Полесья», на базе которой и вели подготовку к первому международному туру сезона белорусские каноистки.

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