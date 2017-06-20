Жаркая летняя погода влияет и на активность криминальных элементов

К числу самых распространенных «летних» преступлений специалисты относят кражи имущества, которое оставлено без присмотра. Припаркованные на несколько минут велосипеды, забытые на подоконнике у распахнутого окна телефоны, ценности из дачных домиков. Особой популярностью у криминалитета пользуются рыболовные снасти и другие приспособления любителей речного лова.

Количество заявлений от отдыхающих, дачников и рыбаков с началом лета увеличивается в разы.

Сказать «нет» спиртным напиткам или сократить их потребление. Выставить «ночные дозоры» и внимательно следить за своим водным транспортом. Такие минимальные рекомендации помогут вам избежать встречи с милицией. Особенно, в качестве потерпевшей стороны.