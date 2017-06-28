Жара и сильный ветер. В четверг в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Министерство по чрезвычайным ситуациям в связи с сильной жарой предупреждает белорусов, в том числе и мозырян. Объявлено штормовое предупреждение, в республике завтра будет установлен оранжевый уровень опасности. По прогнозам Гидрометеоцентра, днем 29 июня на большей части Беларуси ожидается повышение температуры воздуха до +30 +34, по югу местами +36. Кроме того, возможен сильный шквалистый ветер, во многих районах – до 15-20 м/с. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение. В случае нештатных ситуаций сообщайте о них по телефону МЧС 101 или 112.