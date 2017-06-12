Забег ползунков в СТК «СТАРТ»

Субботнее утро в спортивно-техническом клубе «Старт» началось с необычного и очень позитивного мероприятия. Здесь в третий раз прошел «Забег ползунков, ходунков и бегунков». Главными героями соревнований с настоящим спортивным накалом стали малыши в возрасте до трех лет.

К победе – ползком, быстрым шагом и почти бегом. «Забег ползунков, бегунков и ходунков» в СТК «Старт» собрал больше тридцати участников и их взволнованные группы поддержки – родителей, бабушек и дедушек. Соревнования среди самых маленьких уже становятся одной их наиболее милых и забавных традиций первичной организации Белхимпрофсоюза Мозырского нефтеперерабатывающего завода.

Как в настоящих спортивных состязаниях, всем участникам нужно было соблюдать ряд правил. Нельзя преодолевать дистанцию в несколько метров за руку с родителями. Запрещено сходить с беговой дорожки или переходить на территорию соседа. Финишную черту пересечь нужно за минимальное время. И все же главным в это утро были не достижения, а отличное настроение и хорошие эмоции.

Забег малышей, пожалуй, единственные в городе соревнования, где «судьи» и «тренеры» не будут ругать за резко поменявшееся перед стартом настроение или поиск новых друзей прямо перед финишем. Спортивный интерес проявили все без исключения. А вот дипломы, призы и подарки достались тем, кто сумел собраться

Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Вячеслав Приписнов