Юные волонтеры Красного Креста посетили тех, кто особо нуждается в помощи и общении

Марии Николаевне –87. Детей нет, родственников поблизости тоже, но есть преклонный возраст и проблемы со здоровьем, Мария Николаевна инвалид с детства. Из гостей только сердобольная соседка и медсестра Красного Креста. Сегодня в ее квартире многолюдно. Юные волонтеры пришли не просто пообщаться, хотя общения для этих людей первостепенно, но и помочь конкретными действиями. Сострадать и сопереживать, а еще помогать— этому надо учить с детства. Таких подопечных как Мария Николаевна у Мозырской организации Красного Креста 16. Эти люди нуждаются в регулярной помощи и заботе.