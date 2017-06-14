XII Республиканская выставка-ярмарка «Палеская скарбніца»

Демонстрация новейших образцов продукции предприятий, поиск потенциальных деловых партнеров, укрепление межрегионального экономического сотрудничества.

Почти 60 предприятий заявили о своем желании поучаствовать в XII Республиканской выставке-ярмарке «Палеская скарбніца». Максимальное количество экспонентов за всю историю. Выставка уже давно стала общим торговым брендом региона. Это наглядная презентация продукции, а вместе с тем и потенциала.

Мозырьсоль, молочная и хлебобулочная продукция, легкая промышленность, машиностроение и деревообработка. Тематика выставки не имеет ограничений. Ассортимент весьма широк.

В торжественном открытии выставки принимали участие и иностранные партнеры, участники мозырского экономического форума. Все это деловое общение, которое впоследствии выливается в реальные совместные проекты.