XII Республиканская выставка «Палеская скарбніца»

В большой торговый павильон Городской Дворец культуры превратится на четыре дня. С 13 по 16 июня здесь будет проходить 12-я Международная универсальная выставка-ярмарка «Палеская скарбніца». В этом году свою продукцию на ней представят 60 предприятий из Беларуси и других стран.

14 июня в городе над Припятью соберутся участники экономического форума «Мозырь-2017». Ожидается приезд представителей дипломатических и деловых кругов из Азербайджана, Таджикистана, Венгрии, России, Словакии, Молдовы, Украины и Беларуси.