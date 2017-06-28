Вынесен приговор бывшим сотрудникам Мозырской таможни, которые брали взятки

Один из обвиняемых бывших сотрудников Мозырской таможни приговорен к четырем с половиной годам колонии усиленного режима, еще двое получили по четыре года. Каждый с конфискацией имущества и с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением полномочий представителя власти сроком на пять лет. Их коллега, уволившийся из таможни в 2008 году, также признан виновным в даче взятки, приговорен на два с половиной года в колонии усиленного режима. Именно этот 37-летний мозырянин предложил другим сослуживцам посодействовать в доставке мяса из Беларуси в Россию сверх указанного в документах количества и без сертификатов. За вознаграждения (от 40 рублей до 40 долларов) сотрудники таможни «помогали» и другим. В итоге, на такой схеме они заработали более трех тысяч рублей. Все обвиняемые взяты под стражу прямо в зале суда. Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован