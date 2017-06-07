Выездное заседание президиума Совета Гомельского областного объединения профсоюзов посвятили охране труда. Положительные примеры искали и нашли на Мозырщине, где находятся несколько профсоюзных детско-юношеских школ. Здесь растят будущих олимпийцев. И точно знают, для больших достижений в спорте важны талант, упорство, сила воли и неукоснительное соблюдение техники безопасности.

СДЮШОР «Жемчужина Полесья» значилась первым пунктом в графике рабочего визита профсоюзной делегации. Спортивная школа в этом году отметит 30-летие. Все начиналось с нескольких секций по плаванию. Сегодня – это один из ведущих европейских

по подготовке гребцов на байдарках и каноэ. В школе создана уникальная система отбора молодых волейболисток. Работают секции по греко-римской борьбе и каратэ. Тренировки шестисот воспитанников проходят под чутким руководством двух десятков тренеров. Уследить за всем и всеми сложно. Но «Жемчужина Полесья» по праву гордится не только спортивными достижениями, но и положительными показателями безопасности.

Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Вячеслав Приписнов