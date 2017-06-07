Выездное заседание президиума Совета Гомельского областного объединения профсоюзов посвятили охране труда. Положительные примеры искали и нашли на Мозырщине, где находятся несколько профсоюзных детско-юношеских школ. Здесь растят будущих олимпийцев. И точно знают, для больших достижений в спорте важны талант, упорство, сила воли и неукоснительное соблюдение техники безопасности.
СДЮШОР «Жемчужина Полесья» значилась первым пунктом в графике рабочего визита профсоюзной делегации. Спортивная школа в этом году отметит 30-летие. Все начиналось с нескольких секций по плаванию. Сегодня – это один из ведущих европейских
по подготовке гребцов на байдарках и каноэ. В школе создана уникальная система отбора молодых волейболисток. Работают секции по греко-римской борьбе и каратэ. Тренировки шестисот воспитанников проходят под чутким руководством двух десятков тренеров. Уследить за всем и всеми сложно. Но «Жемчужина Полесья» по праву гордится не только спортивными достижениями, но и положительными показателями безопасности.
Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Вячеслав Приписнов
Выездное заседание президиума Совета Гомельского областного объединения профсоюзов
Выездное заседание президиума Совета Гомельского областного объединения профсоюзов посвятили охране труда. Положительные примеры искали и нашли на Мозырщине, где находятся несколько профсоюзных детско-юношеских школ. Здесь растят будущих олимпийцев. И точно знают, для больших достижений в спорте важны талант, упорство, сила воли и неукоснительное соблюдение техники безопасности.