Воспитание жестокости у детей и собак. В Мозыре мужчина на глазах у детворы душил, а после повесил на дереве бездомного пса, который укусил его дочь. Собаку спасли местные мальчишки. А свидетели происшествия написали заявление в милицию.

Ребята взахлеб, перебивая друг друга рассказывают события того дня. Как обычно гуляли во дворе. Местная девочка дразнила бездомного пса. По словам мальчиков, небольшая дворняжка, которая до этого была вполне дружелюбной, укусила обидчицу. Девочка заплакала и побежала домой. После этого вышел ее отец. Позвал собаку, та доверчива подошла. Мужчина достал кабель, обмотал псу шею и потянул к оврагу. Достигнув цели, на глазах у местной детворы, начал душить. Когда пес перестал подавать признаки жизни, скинул в овраг. Сам спустился и повесил собаку на дереве. Мальчишки плакали и просили помиловать животное, но их просьбы о пощаде никто не услышал.

Ребята спасли пса. Вместе со взрослыми отвезли его в приют. По словам работников, пес был в обморочном состоянии, сломанная задняя лапа просто болталась. В заявлении о приеме дворняги в пункт временного пребывания животных так и указано – сосед повесил собаку на дереве дворе дома. Псу здесь оказали помощь, наложили гипс.

Сейчас собака на карантине. За ней наблюдают. В глазах дворняжки панический страх, особенно боится мужчин. Кстати, пес, насколько это возможно в его состоянии, с радостью реагирует только на визиты своих маленьких спасителей. Даже первую еду взял из рук мальчишек.

Взрослые свидетели этого инцидента написали заявление в милицию. Правоохранители проводят проверку.

Собака пока останется в приюте. Ее ожидает долгая реабилитация. Волонтеры говорят, лапа заживет, но дворняжку нужно заново научить доверять людям. А уже потом можно и подыскивать ей семью.

Виктория Синицкая, Олег Фицнер, ТКМ