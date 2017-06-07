Во вторник в Калинковичах 49-летний местный житель подорвался, проводя манипуляции с боеприпасом

Что на самом деле произошло с 49 -летним жителем Калинковичей, сейчас выясняют правоохранительные органы. Предварительно, вечером 6 июня он проводил манипуляции с боеприпасом во дворе частного дома своего брата. Внезапно раздался мощный взрыв. Мужчина скончался на месте. Как удалось выяснить милиционерам, потерпевший интересовался историей Великой Отечественной. Скорее всего, разорвавшийся снаряд – очередное эхо войны. На месте происшествия обнаружена также бензиновая горелка. Все улики отправлены на экспертизу. В УВД Гомельского облисполкома напоминают, за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ предусмотрена уголовная ответственность.