Веселый трамвайчик с маленькими пассажирами отправляется на познавательную экскурсию каждый год уже на протяжении пяти лет. Десятки любопытных глаз смотрят по сторонам. Дети с интересом слушают гидов. Что из себя представляет гигант нефтехимии, откуда берется нефть, зачем ее перерабатывают и какие продукты получают? Сколько людей трудится на заводе, и какие профессии есть на НПЗ? А чтобы путешествие не показалось утомительным — игры, конкурсы, викторины, а еще — вкусные подарки.