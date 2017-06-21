Телеканал Мозырь

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Рубрика: Новости

Вчера в Калинковичском районе в результате двух, не связанных между собой аварий, погибли два человека

21 июня 2017, 17:13

Вблизи деревни Гулевичи минчанин за рулем Фольксвагена совершил столкновение с попутным квадроциклом, которым управлял 79-летний мужчина. В результате ДТП квадроцикл опрокинулся, пенсионер от полученных травм скончался на месте. Еще одна авария произошла в районе деревни Городичи. 39-летний житель Калинковичей, управляя автомобилем «Урал», на закруглении дороги не справился с управлением. Машина вылетела с проезжей части, опрокинулась и врезалась в дерево. Водитель погиб.

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