Вчера в Калинковичском районе в результате двух, не связанных между собой аварий, погибли два человека

Вблизи деревни Гулевичи минчанин за рулем Фольксвагена совершил столкновение с попутным квадроциклом, которым управлял 79-летний мужчина. В результате ДТП квадроцикл опрокинулся, пенсионер от полученных травм скончался на месте. Еще одна авария произошла в районе деревни Городичи. 39-летний житель Калинковичей, управляя автомобилем «Урал», на закруглении дороги не справился с управлением. Машина вылетела с проезжей части, опрокинулась и врезалась в дерево. Водитель погиб.