В Мозырском районе в результате детской шалости огнем была уничтожена хозпостройка

В поселке Передовой Мозырского района 4 июня из-за детских игр с огнем хозяева лишились сарая. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 12:50. К моменту прибытия первого отделения МЧС кровля строения была объята пламенем. Менее чем через 15 минут огненную стихию удалось взять под контроль. Впоследствии оказалось, соседская 8-летняя девочка, играя со спичками, нечаянно подожгла солому и спровоцировала пожар. Благо, обошлось без жертв.