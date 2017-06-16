В Мозырском районе прошел 10-ый по счету Чемпионат по практической стрельбе

Практическая стрельба – это импровизация, конечно настолько, насколько это возможно в рамках спортивного мероприятия. Участник состязания до самых последних минут не знает, какое упражнение ему придется выполнять. Но выполнить это он должен максимально быстро и точно. При определении победителя учитывается точность стрельбы, скорость выполнения упражнения, а также калибр оружия и мощность патрона. Нынешний чемпионат по практической стрельбе среди территориальных правоохранительных ведомств уже 10-ый по счету. Организатором традиционно выступает Мозырская городская организационная структура БФСО «Динамо».