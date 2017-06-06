В Мозырском районе насмерть разбился 27-водитель мотоцикла, изготовленного кустарным способом.

Смертельная авария произошла 5 июня в поселке Криничный. 27-водитель мотоцикла на повороте не справился с управлением и врезался в дерево. Молодой человек скончался практически сразу. Прибывшие медики констатировали смерть. Двухколесное транспортное средство представляло собой самодельный конструктор, мотоцикл был собран из разных запчастей. На данный момент следователи проводят проверку. Уже можно говорить о том, что имело место превышение скорости. А водитель не имел прав на управление. Погибший мужчина гражданин России. Накануне трагедии он приехал на свою малую родину на юбилей брата.