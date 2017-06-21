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Рубрика: Новости

В Мозыре молодой парень получил ожоги более 45 % тела. Каким образом и для чего он проник в высоковольтный шкаф, выясняют следователи

21 июня 2017, 17:18

12 июня в разгар рабочего дня под Мозырем на территории промзоны местные рабочие увидел парня в огне. Он буквально едва не сгорел заживо. Очевидцы еще до приезда скорой сбили пламя. Оказалось, молодой человек проник либо пытался проникнуть в высоковольтный шкаф и получил сильнейший ожог током. Более 45 процентов тела. Медики строили неутешительные прогнозы, но, к счастью, на данный момент парень пришел в себя и уже общался с сотрудниками правоохранительных органов. По факту следователи проводят проверку. Им предстоит ответить на ряд вопросов: кому принадлежит этот высоковольтный шкаф, почему к нему был открыт доступ посторонним и зачем молодому человеку понадобилось туда лезть.

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