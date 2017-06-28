В Мерабель – за романтикой и победой. Районный турслет

На природный тимбилдинг в урочище реки Тур съехались 18 команд – представители районных предприятий, организаций, учебных заведений и агропромышленного комплекса. На протяжении двух дней участники боролись за звание самых спортивных и самых творческих. Но, главная задача мероприятия, конечно, сплочение всех трудовых коллективов.

Подготовку к турслету команды начинают задолго до самого события. Ставку делают не только на подкованных физически участников, но и на креативную составляющую: необычный дизайн палаточного лагеря, оформление стендов и фотозон, продуманное меню.

Над лагерем «солевиков» работает большая группа активистов. Здесь продумана каждая деталь – от «пиратского» меню до униформы. И даже палатки выставлены по специальной схеме. Представители сользавода уже несколько лет подряд занимают лидирующие позиции в таких конкурсах турслета, как обустройство бивуака, оформление стенгазеты и приготовление походного обеда. Правда, в последнем у них есть серьезные конкуренты, которые даже в лесу стремятся к домашнему комфорту и умудряются жарить оладьи.

Нельзя забывать, что турслет – это еще и спортивное состязание. Его результаты пойдут в зачет круглогодичной спартакиады. Каждый вид соревнований – пешеходно-горный и велосипедный этапы, спортивное ориентирование, — требует хорошей физической подготовки. А значит, большинство присутствующих тесно дружит со спортом и здоровым образом жизни.

Есть мнение, что офисные работники, интеллигентные преподаватели и «кадровики» умеют существовать лишь в комфортных условиях. И совсем не умеют работать руками. Здесь, в лесном массиве Мерабели, они все делали сами, даже рубили дрова для костра. А еще пели, танцевали, много общались, дышали свежим воздухом и наполнялись позитивными впечатлениями. Победу в общекомандных соревнованиях одержала «Белая Русь». Н втором и третьем местах – команды МНПЗ и «Мозырьпромстроя». В индивидуальных зачетах также лидировали «Мозырьсоль», «Беларускабель» и Мозырский ДОК. Все призеры получили памятные подарки от организаторов – отдела образования спорта и туризма райисполкома. Турслет поддержали и отдел идеологической работы совместно с БРСМ.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Юрий Горобец.