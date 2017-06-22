Учитель белорусского языка и литературы Евгений Есис, победитель областного этапа конкурса «Учитель года», готовится к республиканскому финалу

Пока школьники восстанавливают силы на каникулах, у педагогов Мозырщины не прекращается научно-творческий процесс. Учитель белорусского языка и литературы школы 16 в эти дни продолжает подготовку к республиканскому финалу конкурса профмастерства «Учитель года-2017».

Эти кадры были сняты в конце учебного года на уроке белорусского в 16-й школе. Дети уже ушли на каникулы, а для их преподавателя Евгения Валерьевича, наступила поистине жаркая пора. У победителя областного этапа конкурса профмастерства «Учитель года» осталось всего три месяца, чтобы подготовиться на республику. Настолько широкий шаг вверх мозыряне сделали впервые за последние 11 лет.

В арсенале молодого, но яркого педагога Евгения Есиса – десятки методов и способов, как увлечь детей красотой и колоритом национальной культуры. А самым эффективным средством расширить свои профессиональные горизонты он считает преодоление самого себя

Выбор будущего, признается молодой педагог, был определен еще в детстве.

Несколько лет упорной работы – это поиск индивидуальных методик и своих подходов к ученикам. Как итог – победы на педагогических конкурсах, признание коллег и родителей и любовь школьников. Ведь именно их желание понять то, что говорит учитель, в первую очередь, становится личным достижением наставника.

Республиканский этап конкурса «Учитель года-2017» стартует 18 сентября. Оставшееся время Евгений Есис планирует потратить на подготовку: восстановить теоретические знания, подготовиться к мастер-классу и творческому заданию. И, главное, — довериться команде, которая будет рядом на финале.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Юрий Горобец.