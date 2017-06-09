Уборка берега Припяти продолжается

Двухдневная акция по уборке Припяти продолжилась сегодня. Наводить порядок на берегу реки продолжили студенты-волонтеры, представители исполкома и самой молодежной общественной организации – БРСМ. Где стало чище, узнала наша съемочная группа.

Десятки добровольцев и одно на всех решение – сделать город чище и красивее. Двухдневный марафон по наведению порядка на реке продолжился в пятницу. Ранним утром представители местной администрации и студенты-волонтеры собирали мусор на береговой линии, которая располагается в городском парке. Акцию поддержали и активисты самого молодежного объединения.

Принять участие в массовой уборке может каждый. Причем ограничений нет никаких. Начать можно с минимального. Например, выбросить во время прогулки бумажки в мусорный контейнер. Или объединиться с соседями и навести порядок в своем дворе.

Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Олег Фицнер