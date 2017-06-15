Творческая встреча гимназистов и «мозырской Агнии Барто»

Если добрые стихи прочитают дети… В гимназии им. Янки Купалы сохраняют литературные традиции. Недавно здесь прошла встреча воспитанников пришкольного лагеря с мозырской поэтессой Галиной Федосенко. Практически всю свою жизнь Галина Дмитриевна посвятила воспитанию подрастающего поколения: работала в детском саду и школе. А на заслуженном отдыхе полностью раскрылась в творчестве.

С 2010-го увидели свет три книги авторства «мозырской Агнии Барто». А это десятки познавательных, добрых стихотворений. Они учат простым человеческим ценностям: дружбе, любви к детям, бережному отношению к природе, животным.