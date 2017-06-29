Третий турнир по уличному баскетболу пройдет 8 июля

В субботу, 8 июля, в Мозыре пройдет третий турнир по стритболу в формате 3×3. Спортивное мероприятие поддерживают Мозырский нефтеперерабатывающий завод, первичная организация Белхимпрофсоюза и Чешско-Белорусская торгово-промышленная палата.

Открытый турнир по стритболу в формате 3х3 «Файербол-2017», организованный при поддержке отдела образования, спорта и туризма, состоится уже в третий раз. Спортивное мероприятие поддерживают Мозырский нефтеперерабатывающий завод, первичная организация Белхимпрофсоюза и Чешско-Белорусская торгово-промышленная палата. Одно из самых ярких региональных состязаний по уличному басктеболу соберет десятки команд из Мозыря, Гомеля, Минска, Жлобина и других белорусских городов. Организаторы гарантируют жаркую атмосферу, море позитива и положительных эмоций, качественное музыкальное сопровождение. Уже проводится предварительная регистрация команд. А местом проведения турнира уже традиционно станет площадка горнолыжного комплекса. Первые баскетбольные сражения стартуют 8 июля в 11.00.